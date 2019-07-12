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воскресенье, 14 июля 2019 21:10

Кому предлагают больше всего работы

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В Украине во втором квартале больше всего работы предлагали программистам, менеджерам по продажам и маркетологам.

В десятку профсфер с наибольшим количеством вакансий вошла категория "рабочий персонал". Уменьшилось количество предложений в сфере "строительство", пишет hh.ua.

Автор: hh.ua
  В десятку профсфер с наибольшим количеством вакансий вошла категория "рабочий персонал".
В десятку профсфер с наибольшим количеством вакансий вошла категория "рабочий персонал".

По сравнению с июнем 2018 года всего выросли зарплаты в сферах "наука, образование". Там выплаты подняли на 53%. В сфере "страхование" стали платить больше на 47%. Зарплата рабочего персонала и медработников выросли на 32%.

Автор: hh.ua
  По сравнению с июнем 2018-го больше всего выросли зарплаты в сферах "наука, образование" - на 53%.
По сравнению с июнем 2018-го больше всего выросли зарплаты в сферах "наука, образование" - на 53%.

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Заработки административного персонала и работников спортивных клубов подняли на 32%.

Правительство планирует вернуть 10% надбавки воспитателям в детских дошкольных и внешкольных учебных заведениях. Кроме того, с 1 января 2020-го повысят зарплаты учителям школ.

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Дата
14
июля

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