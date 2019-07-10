Учителям поднимут зарплаты: назвали дату

В правительстве делают ставку на молодых учителей. Фото: uatv.ua

Правительство планирует вернуть 10% надбавки воспитателям в детских дошкольных и внешкольных учебных заведениях. Кроме того, с 1 января 2020 года повысят зарплаты учителям школ.

"Ликвидируем ту несправедливость, которая была для работников дошкольных и внешкольных учебных заведений, профобразования, которые недополучили 10% надбавки к своей заработной платы еще с января 2019 года. Мы сегодня примем это решение, и для этих людей надбавка поднимется на 10%", - отметил премьер-министров Украины Владимир Гройсман на заседание правительства.

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По его словам, нужно изменить саму систему оплаты труда для педагогов. Она должна стимулировать, давать возможность получать достойное вознаграждение. Это будет уже не единая тарифная сетка, а более прогрессивная модель. Таким образом украинским учителям повысят зарплаты от 20 до 70%. Особый акцент сделают на молодых педагогах.

Лучшему учителю в мире дали миллион долларов. 36-летний кенийский учитель математики и физики Питер Табичи стал лучшим учителем в мире. Он победил в международном конкурсе Global Teacher Prize-2019. 95% учащихся Табичи - из бедных семей, а треть - сироты. В школе есть всего один компьютер, а из-за переполненности классов на одного учителя приходится сразу 58 учеников.