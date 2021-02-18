Кому повысят пенсии в этом году

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда. Фото: pixabay

Части украинцев увеличат пенсии благодаря росту минимальной заработной платы и повышению прожиточного минимума.

Соответствующее решение принял Кабмин, утвердив бюджет Пенсионного фонда на 2021 год.

Документ учитывает повышение выплат:

- 65-летним пенсионерам с января и декабря в связи с ростом минимальной заработной платы. Минимальный размер пенсии на сегодня составляет 40% минималки,

- компенсационные выплаты лицам, которым исполнилось 80 и 75 лет

- повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума с июля и декабря текущего года;

- проведение индексации пенсий.

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На финансовое обеспечение выплат пенсии, надбавки и повышения, назначенных по пенсионным программам, и дефицит средств Пенсионного фонда выделили 167 343,7 млн грн. В частности, их направят:

- 145 260,1 млн грн - на пенсионное обеспечение военнослужащих, выплату пенсий, надбавок и повышений, назначенных по разным пенсионным программам;

- 21 723, 6 млн грн - на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда Украины, что на 16 726,9 млн грн меньше, чем в 2020-м;

- 360 млн грн - на погашение задолженности по пенсионным выплатам, финансируемых средствами государственного бюджета, по решению суда.

Введение в Украине накопительной пенсионной системы планируется с 2021 года.