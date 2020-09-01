Кому могут отменить обязательный выход на пенсию после 60 лет

Идея уже обсуждалась с Президентом Владимиром Зеленским. Фото: pixabay.com

В Верховной Раде готовят законопроект о снятии ограничений в работе на государственной службе при достижении 60-65 лет, сообщила председатель парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

"Сейчас в 60 лет ты должен идти обязательно на пенсию. А если есть особое распоряжение, то 65 лет. В то же время 65-67 лет - это обычный пенсионный возраст в мире, и поэтому отправлять людей на пенсию не является необходимым", - объяснила Третьякова агентству "Интерфакс-Украина".

Председатель комитета отметила, что снятие ограничений - это выполнение одного из требований Международной организации труда, согласно которым человек добровольно уходит на пенсию.

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По ее словам, такая идея уже обсуждалась с президентом Владимиром Зеленским.

Третьякова также сообщила о замысле создать модель дополнительного обеспечения людей, которые достигли "золотого века" или почтенного возраста, за счет корпоративной социальной ответственности.

"Эта модель внедрена в Израиле, где предприятия дают возможность людям, которые достигли определенного возраста, иметь скидки на бесплатное посещение музеев, авиаперелеты и прочее", - уточнила глава комитета.

Для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет, повысят минимальную пенсию. Для этого мужчины должны иметь 35 лет страхового стажа, женщины - 30 лет.