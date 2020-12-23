Кому и на сколько повысят тарифы на газ

17 газораспределительных компаний повысят цены на доставку газа, 2 облгаза - снизят.

Соответствующие тарифы на 2021 год утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пишет "ГазПравда".

Доставка газа подорожает с 1 января.

Больше всего будут платить потребители АО "Лубныгаз" - 2,94 грн за кубометр в месяц. Меньше всего - потребители ЗАО "Кременчуггаз" - 0,47 коп за кубометр в месяц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия

Утверждение тарифов для остальной части облгазов ожидается в ближайшее время.

Отмечается, что после общественного обсуждения энергетический регулятор утвердил тарифы на 7-11% ниже, чем планировалось.

Автор: ГазПравда Энергетический регулятор утвердил тарифы на 7-11% ниже, чем планировалось

Автор: ГазПравда Доставка газа подорожает с 1 января

Цена на газ на голландском хабе TTF выросла до $ 199,7 за 1 тыс. Кубометров. Если газ дорожает на европейских биржах, то тарифы для Украинской повышаться. Цена на газ в Европе достигла максимальной отметки с 8 марта 2019 года,