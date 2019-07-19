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пятница, 19 июля 2019 11:55

Компания Коломойского проиграла Нацбанку в Верховном суде

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Компания Коломойского проиграла Нацбанку в Верховном суде
Верховный суд не поддержал жалобу компании Коломойского против Нацбанка. Фото: ukrreporter.com.ua

Кассационную жалобу ЗАО "Эрлан" отклонил Верховный Суд.

Предприятие требовало расторгнуть заключенный с Национальным банком ипотечный договор и таким образом избежать выполнения обязательств по ним - сообщает пресс служба Нацбанка.

"Большая палата Верховного Суда 2 июля 2019 подтвердила позицию Национального банка, что вхождение государства в капитал" Приватбанка "не является существенным обстоятельством для расторжения ипотечных договоров, заключенних с подконтрольными Игорю Коломойскому имущественными поручителями. Речь идет о процессе по делу, в которой Национальный банк является ответчиком, а банк - третьим лицом. В частности, Верховный Суд отклонил кассационную жалобу подконтрольного И.В.Коломойському ЗАО "Эрлан" (ТМ "Биола"), которое требовало расторжения заключенного с Национальным банком, ипотечного договора и таким образом пыталось избежать выполнения обязательств по ним ", - заявили в банке.

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Согласно этому договору, ЗАО "Эрлан" предоставило Национальному банку в залог имущество стоимостью 3 млрд грн, в качестве обеспечения кредита рефинансирования, предоставлялся банка к национализации. Истец считал, что в результате вхождения государства в капитал "Приватбанка", состоялось существенное изменение обстоятельств, когда кредитор (Национальный банк) и должник ( "Приватбанк") объединились в одном лице.

"Верховный Суд согласился с правовой позицией Национального банка и таким образом, сформировал судебной практике по этой категории дел. Сейчас имущественные поручители по кредитам рефинансирования ПриватБанка пытаются в судах разорвать ипотечные договоры, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств. В общем, суды первой и апелляционной инстанций уже приняли более 50 судебных решений в пользу Национального банка, вступивших в законную силу. Однако решение Большой палаты Верховного Суда от 2 июля является первым в этой категории дел, принятых в пользу Национального банка судом высшей инстанции, не подлежит обжалованию ", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Украина обязана компенсировать $12,5 млн компании JKX Oil & Gas. Такое постановление принял Киевский апелляционный суд. Треть акций этой компании принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому и его бизнес-партнерам.

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19
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