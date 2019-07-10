Компания Ferrexpo за первый квартал 2019-го уплатила более 736,4 млн грн налогов и сборов

Предприятия группы Ferrexpo заплатили очень большие суммы налогов в различные бюджеты. Фото: Еспресо.TV

Предприятия группы Ferrexpo - Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи - по итогам января-марта месяцев 2019 года перечислили более 736,4 млн грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней.

Согласно структуры платежей предприятий, за отчетный период Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в Группу Ferrexpo) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 599 млн грн. Еристовский ГОК (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Группу Ferrexpo) – более 133,9 млн грн. Белановский ГОК (БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в Группу Ferrexpo) – более 3,5 млн грн.

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Полтавский ГОК в местный бюджет уплатил более 76 млн грн, в областной – более 78 млн грн, в государственный бюджет Украины – более 367 млн грн (15%, 15% и 70% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 78 млн грн.

Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 14,1 млн грн, в областной – более 24,6 млн грн, в государственный – более 78,5 млн грн (12%, 21% и 67% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 16,8 млн грн.

Белановский ГОК уплатил в местный бюджет более 1,7 млн грн, в областной – более 0,3 млн грн, в государственный бюджет Украины – более 0,5 млн. грн (68%, 12% и 20% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 1,1 млн грн.

За 3 месяца 2019 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 274 млн грн, экологический налог – более 33 млн грн, налог на землю – более 14 млн грн, подоходный налог – более 79 млн грн, другие налоги и сборы – более 8,3 млн грн. Плата за пользование недрами составила более 112 млн грн.

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Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог – более 6,1 млн грн, НДФЛ – более 14,7 млн грн, другие налоги и сборы – более 23,2 млн. грн. Плата за пользование недрами составила более 73,1 млн грн.

Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОКа за 3 месяца текущего года стали: земельный налог – более 0,9 млн грн и НДФЛ – более 1,1 млн грн.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2018 г. Компания произвела 10,6 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.