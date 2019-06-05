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среда, 05 июня 2019 16:09

Ferrexpo 2018 года инвестировала в украинские активы более 3,5 млрд грн

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Ferrexpo 2018 года инвестировала в украинские активы более 3,5 млрд грн
Группа Ferrexpo по итогам 12 месяцев 2018 года вложила более $130 млн в развитие Полтавского, Еристовского и Белановского ГОК. Фото: Еспресо.TV

Группа Ferrexpo по результатам 12 месяцев 2018 года вложила свыше 3,5 млрд. грн (более $130,0 млн) в развитие Полтавского, Еристовского и Белановского ГОКов, входящих в Группу, что превзошло аналогичный показатель 2017 года.

Согласно утвержденной Советом директоров инвестпрограммы, Группа Ferrexpo за январь-декабрь прошлого года инвестировала в поддержку месторождений и развитие Полтавского ГОКа (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в группу Ferrexpo) свыше 2414,0 млн. грн (более $90,0 млн), в развитие Еристовского и Белановского ГОКов (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в группу Ferrexpo и БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в группу Ferrexpo) – свыше 1073,2 млн. грy (более $40 млн).

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Основными капитальными инвестициями ПГОКа стали расходы на поддержку действующего производства в сумме свыше 806,0 млн грн (более $33,0 млн) и крупных стратегических проектов на сумму свыше 914,0 млн. грн (более $32,0 млн); компоненты на сумму свыше 694,0 млн. грн (более $25,1 млн).

Средства ЕГОКа и БГОКа были вложены в переработку, развитие ж/д путей и объектов, в проекты по капитальному строительству карьера и инфраструктуры, геологические и другие работы.

В 2019 году Группа Ferrexpo продолжает следовать плану по инвестициям в соответствии с утверждённой Советом директоров инвестпрограммой.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2018 г. Компания произвела 10,6 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO.

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Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

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