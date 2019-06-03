Компания Ferrexpo за 2018-й год уплатила более 2,4 млрд грн налогов и сборов

Компания Ferrexpo оплатила рекордную сумму налогов и сборов за 2018 год. Фото: Еспресо.TV

Предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановского ГОК) по итогам января-декабря месяцев 2018 года перечислили более 2,4 млрд. грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней, что больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Согласно структуры платежей предприятий за отчетный период Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в группу Ferrexpo) перечислил в бюджет Украины налогов и сборов на сумму более 1957,0 млн. грн, Еристовский ГОК (ЕГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в группу Ferrexpo) - более 407,1 млн. грн, Белановского ГОК (БГЗК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в группу Ferrexpo) - более 11,3 млн. грн. Полтавский ГОК в местный бюджет выплатил более 237,0 млн. грн, в областной - более 139,0 млн. грн, в государственный бюджет Украины - более 1315,0 млн. грн (14%, 8% и 78% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 266,0 млн. грн.

Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 59,5 млн. грн, в областной - более 78,8 млн. грн, в государственный - более 213,4 млн. грн (17%, 22% и 61% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 55,5 млн. грн. Белановского ГОК уплатил в местный бюджет более 5,8 млн. грн, в областной - более 0,8 млн. грн, в государственный бюджет Украины - более 1,6 млн. грн (70%, 10% и 20% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 3,1 млн. грн.

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За 12 месяцев 2018 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 970,0 млн. грн, экологический налог - более 107,0 млн. грн, налог на землю - более 59,0 млн. грн., налог на прибыль - более 235, 0 млн. грн, другие налоги и сборы - более 36,0 млн. грн. Плата за пользование недрами составляет более 284,0 млн. грн.

Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог - более 29,4 млн. грн, НДФЛ - более 50,4 млн. грн, другие налоги и сборы - более 22,1 млн. грн. Плата за пользование недрами составляет более 249,7 млн. грн. Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОК за 12 месяцев прошлого года стали: земельный налог - более 3,5 млн. грн. и НДФЛ - более 3,4 млн. грн.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 99,11% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2018 г. компания выработала 10,6 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.