Компании Фирташа лишили права разрабатывать месторождение титановых руд

Фирташ лишили спецразрешения из-за обвинений в финансировании терроризма. Фото: "Главком"

Государственная служба геологии и недр лишила компанию Дмитрия Фирташа Group DF спецразрешения на пользование недрами Селищанского месторождения титановых руд.

На аукционе специальных разрешений 14 апреля победило ООО "Междуреченский ГОК". Оно входит в Group DF Фирташа, сообщают Госгеонедра.

4 августа служба лишила компанию права на разработку месторождения. Госгеонедра ссылаются на информацию от правоохранительных органов, что Фирташ финансирует терроризм в Украине.

Разрешение можно аннулировать, если появляется информация о финансировании терроризма победителем торгов.

Относительно Фирташа в реестр внесли уголовное производство по статье о финансировании терроризма. В Нацполиции добавили, что производство по части этого правонарушения закрыли в августе прошлого года из-за отсутствия состава преступления. Производство сейчас зарегистрировали по статье "подделка документов, печатей и т.п.".

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Победителем аукциона Госгеонедра назначила государственную ОГХК, которая заняла второе место.

Хозяйственный суд Запорожской области вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат. Его в 2013 году приватизировала компания олигарха Дмитрия Фирташа, сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура. Суд разорвал государственные договоры с компанией "Толексис Трейдинг Лимитед", которая входит в группу компаний Фирташа DF Group.