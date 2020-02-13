Коломойский открыл компании по производству оружия и боеприпасов

Компании открыли в двух областях Украины. Фото: УНИАН

Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов открыли в Прикарпатье две компании по производству оружия и боеприпасов.

Оба - среди конечных владельцев фирм "Таргет-М" и "Рокит-М", зарегистрированных 29 января 2020 года. Основной вид деятельности фирм - производство оружия и боеприпасов, пишет "Економічна правда".

"Таргет-М" зарегистрировано в Дрогобыче, на ул. Браславской, 82. Там, где и "НПК-Галичина" Коломойского.

"Рокит-М" - в городе Надвирна Ивано-Франковской обл., на ул. Майданской, 5. По этому же адресу зарегистрирован "Нефтехимик Прикарпатья", среди конечных бенефициаров которого - Коломойский и Боголюбов.

Среди основателей компании "Рокит-М" - фирма, зарегистрированная в США "Грей Фокс Интернешнл ЛЛС" (Флорида, вклад в уставный фонд - 1 тыс. грн) и "Нефтехимик Прикарпатья" (вклад - 9 тыс. грн).

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Контролерами двух предприятий, кроме Боголюбова и Коломойского, являются: Алексей Буйнис (Киев), Светлана Дели (Израиль), Юрий Киперман (Козин, Киевская область), Корф Мордехай Юда (Майами-Бич, США), Евгений Кричевский (Киев), Лейбер Уриэл Цви (Майами-Бич, США), Захар Палица (Женева, Швейцария), Оксана Палица (Шене-Бугерис, Швейцария), Дмитрий Потишман (Натания, Израиль).

Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер вместе с Коломойским и Боголюбовым являются соответчиками по иску государственного Приватбанка в Канцлерском суде штата Делавэр (США) по обвинению в отмывании и присвоении $622,8 млн, принадлежавших вкладчикам Приватбанка в Украине.

Среди видов деятельности "Рокит-М" и "Таргет-М" - производство оружия и боеприпасов (основной), деятельность посредников, специализирующихся в торговле другими товарами, обслуживание систем безопасности.

Игорь Коломойский занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей в Украине. Его состояние оценивают в $1,480 млрд.