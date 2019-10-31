Назвали сотню самых богатых людей в Украине

Автор: Факты ТОП-100 самых богатых людей Украины

Первые места, как и в прошлом году, заняли Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Вадим Новинский.

Ежегодный ТОП-100 представил журнал НВ совместно с инвесткомпанией Dragon Capital.

Суммарный вес Золотой сотни Украины - $34,8 млрд. Это на $2,7 млрд меньше, чем год назад. Причем $30,6 млрд из них приходится на первые 50 строк.

Традиционным лидером остается олигарх Ринат Ахметов. Он обладает более чем четвертью всего состояния 100 самых богатых украинский. Капитал Ахметова в 189 раз больше, чем у бизнесмена Александра Табалова, что находится на сотом месте.

В первую шестерку вошли миллиардеры. Их общее состояние - $17,8 млрд, что всего на $1 млрд больше, чем в других 94 мультимиллионеров рейтинга вместе взятых.

Больше приумножил свое состояние в абсолютном значении Дмитрий Фирташ - на $300 млн.

Первые пять мест в рейтинге занимают те же бизнесмены, и в прошлом году.

Первая десятка рейтинга:

Ринат Ахметов - $9,629 млрд (за год состояние уменьшилось на 21%);

Виктор Пинчук - $2,310 млрд (-14%);

Вадим Новинский - $1,767 млрд (-22%);

Игорь Коломойский - $1,480 млрд (-8%);

Геннадий Боголюбов - $1,376 млрд (-16%);

Петр Порошенко - $1,253 млрд (+ 12%);

Александр и Галина Герега - $930 млн (+ 10%)

Дмитрий Фирташ - $792 млн (+ 62%);

Константин Жеваго - $744 млн (+ 30%);

Николай Злочевский - $686 млн (+ 8%).

Стоимость активов 100 богатейших украинский эквивалентна 23% ВВП Украины. Эта пропорция несколько ниже, чем год назад - 28%, и совсем далека от показателя 2013 года - 40%.

Полный список приведен в таблице:



