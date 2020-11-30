Количество вакансий в Украине сократилось на 13%

Сейчас на сайте по поиску работы Work.ua размещено 48 653 активные вакансии. Фото: pixabay.com

С начала октября количество вакансий в Украине упало на 13%. Сейчас на сайте по поиску работы Work.ua размещено 48 тыс. активных вакансий. В прошлом месяце их было 56 тыс.

На сайте Jooble ситуация аналогичная. Здесь в начале октября было 143 тыс. вакансий, а по состоянию на конец ноября – 120 тыс., рассказывает Опендатабот.

Больше всего уменьшилось количество вакансий в сфере учреждений общественного питания: официанты, повара, баристы, продавцы пива. А также невостребованными стали сборщики, экспедиторы, уборщицы, комплектовщики и разнорабочие.

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Зато выросла популярность фармацевтов, автослесарей, интернет-маркетологов, швей и курьеров. Повышается востребованность работников за рубежом.

Также растет количество вакансий IT-рынка. На прошлой неделе, на сайте Djinni искали 13 106 IT-специалистов – это на 7% больше, чем за неделю до того.

С сентября по ноябрь на услуги репетиторов создали 3 тыс. заказов, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 90% больше, чем за последние 2 месяца лета.