Количество переводов в Украину выросло. Показали статистику

В прошлом году объем частных переводов в Украину составил почти $12 млрд.
Эти данные включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальнии каналы, сообщили в Нацбанке.
Переводы в 2018 году оценивались в $11 млрд.
Из Украины за границу послали $600 млн.
В разрезе стран объем переводов, осуществлено через системы перевода средств, распределился следующим образом.
В Украине:
из США - 18%;
из Израиля - 14%;
из Италии - 9%;
из России - 7%;
из Польши - 7%;
из других 219 стран - 45%.
Из Украины:
в Россию - 31%;
в Грузию - 11%;
в Азербайджан - 6%;
в Китай - 5%;
в Узбекистан - 5%;
в других 195 стран - 42%.
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По итогам 2019 года Украина экспортировала товаров на $50,06 млрд, а импортировала на $60,7 млрд. Более 41% украинской торговли товарами проходило с ЕС.
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