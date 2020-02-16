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воскресенье, 16 февраля 2020 17:25

Количество переводов в Украину выросло. Показали статистику

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Количество переводов в Украину выросло. Показали статистику
Больше всего переводов прислали из США.

В прошлом году объем частных переводов в Украину составил почти $12 млрд.

Эти данные включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальнии каналы, сообщили в Нацбанке.

Переводы в 2018 году оценивались в $11 млрд.

Из Украины за границу послали $600 млн.

В разрезе стран объем переводов, осуществлено через системы перевода средств, распределился следующим образом.

В Украине:

из США - 18%;

из Израиля - 14%;

из Италии - 9%;

из России - 7%;

из Польши - 7%;

из других 219 стран - 45%.

Из Украины:

в Россию - 31%;

в Грузию - 11%;

в Азербайджан - 6%;

в Китай - 5%;

в Узбекистан - 5%;

в других 195 стран - 42%.

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По итогам 2019 года Украина экспортировала товаров на $50,06 млрд, а импортировала на $60,7 млрд. Более 41% украинской торговли товарами проходило с ЕС.

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