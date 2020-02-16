Украина больше всего экспортирует в ЕС - статистика

Более 41% украинской торговли товарами проходило с ЕС.

По итогам 2019 года Украина экспортировала товаров на $50,06 млрд, а импортировала на $60,7 млрд.

Более 41% украинской торговли товарами проходило с ЕС. За год Украина экспортировала в ЕС товаров на $20,75 млрд, а импортировала - на $ 25 млрд, пишет "Економічна правда", ссылаясь на данные Государственной службы статистики.

Второе место по объему импорта из Украины заняла Польша. Украинские компании экспортировали в страну товаров на $3,29 млрд (6,6% всего экспорта). Импорт из Польши составил $4,1 млрд (6,7% всего импорта).

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В Россию Украина продала 6,5% экспорта - на $3,24 млрд.

Наибольшую часть украинского экспорта составляли товары агропромышленного комплекса. За последний год Украина повысила экспорт зерновых на треть.

На втором месте - экспорт металлургической продукции, который снизился на 11,8%.

Масла Украина продала на $4,7 млрд, что составило 9,5% всего экспорта.

Больше всего импортировали в Украину машинного оборудования - почти 22% всего импорта. Доля минеральных продуктов (руды, угля, нефти и газа) в импорте составила 21,4%.

Через 5 лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС. Об этом заявлял премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии.