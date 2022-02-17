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четверг, 17 февраля 2022 19:32

Количество автомобилей с перегрузкой на дорогах уменьшилось в 30 раз - Укравтодор

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Количество автомобилей с перегрузкой на дорогах уменьшилось в 30 раз - Укравтодор
В Украине предостерегается резкое уменьшение количества перегруженных автомобилей. Фото: ecotech.news

После того, как в Украине начала полноценно работать система комплексов взвешивания в движении (Weight in motion, WiM), количество перегруженных автомобилей уменьшилось в 30 раз.

Об этом рассказал заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

"С 1 октября прошлого года, когда начал действовать закон, разрешающий взвешивать автомобили в движении, мы наблюдаем резкое уменьшение количества перегруженных автомобилей. Их количество уменьшилось не в два-три раза, а сразу в 30 раз.

Это произошло после того, как было установлено 100 автоматических комплексов, позволяющих взвешивать грузовики в движении. В ближайшее время мы планируем дополнительно установить еще 50 таких комплексов", – сказал Ивко.

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Первые комплексы WiM в Украине начали устанавливать в августе 2019 года. Закон, позволяющий взвешивать автомобили в движении, был принят в июне 2021 года, а в силу вступил 1 октября.

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