Кого в феврале работодатели искали дольше всего

В прошлом месяце долго искали специалистов на вакансии врачей. Фото: volynonline.com

В феврале дольше всего искали специалистов на вакансии машинистов горного оборудования, официантов, поваров, врачей и сборщиков.

В начале 2019-го замедлился рост количества вакансий и работодателей, зарегистрированных в Государственной службе занятости, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Нацбанка за февраль.

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"Рост количества вакансий замедлился в промышленности. Хотя в отдельных видах деятельности он оставался высоким - в здравоохранении, образовании и сельском хозяйстве", - объяснили в Нацбанке.

Это свидетельствует о насыщении спроса на труд. Также о давлении со стороны трудовой миграции.

341,7 тыс. безработных зарегистрированы в Государственной службе занятости. Большинство женщины - 184 тыс. человек. В декабре прошлого года работу потеряли 40 тыс. граждан, по данным Госстата. На сайтах поиска работы ежемесячно появляется около 100 тыс. новых и обновленных вакансий.