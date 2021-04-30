Кого не возьмут на работу - семь распространенных причин отказов

Обращают внимание на продолжительность работы кандидата на предыдущих должностях. Фото: pixabay.com

Прежде чем получить работу, сотрудникам нужно проходить телефонные интервью, собеседования, испытательный срок. Компании обычно тщательно отбирают претендентов.

Рекрутеры назвали 7 распространенных причин отказов в трудоустройстве.

У работника завышенные запросы

Человек может иметь отличное резюме и рекомендации, быть профессионалом с большим опытом, но долгое время не может найти работу. Одна из причин - завышенные ожидания и запросы к работодателю, сообщает rabota.ua. Такие кандидаты имеют претензии даже к незначительным нюансам - например, офис компании расположен не в центре. Любят сравнивать потенциального работодателя с предыдущим.

Человек постоянно опаздывает

Кандидата, опаздывает на собеседование, в первый рабочий день или месяц воспринимают несерьезно. Могут расценить как такого, что не заинтересован в должности.

Ошибки в резюме

Первое знакомство кандидата с рекрутером происходит через резюме. Именно оно является лицом работника, его визитной карточкой. Ошибки, сложные и непонятные формулировки, недостаточное количество информации или ее избыток, откровенные фото говорят о том, насколько серьезно кандидат относится к поиску работы.

На все руки мастер

Нужно максимально конкретно определиться с должностью, которая интересует, и именно ее указать в резюме. Например, если вы - переводчик, указывайте, что ищете работу переводчика. Писать через запятую смежные должности не нужно. У рекрутера могут возникнуть вопросы о том, насколько качественно вы сможете выполнять работу, берясь за все и сразу.

Часто меняете работу

Обращают внимание на продолжительность работы кандидата у предыдущих работодателей. Если человек не задерживается в компании дольше года, это вызывает опасения и вопросы. Ведь на новичка компания тратит время и деньги - адаптирует, учит. Поэтому работодатели заинтересованы, чтобы новый сотрудник был настроен на длительное сотрудничество.

Кандидат на должность врет

Сокрытие информации и обман на собеседовании является одной из причин отказа. Лучше сразу признаться, что вас например уволили с предыдущей работы из-за конфликта с руководителем.

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Токсический человек

Такие работники постоянно распространяют сплетни о коллегах, ложную информацию, критикуют всех и все, недовольны графиком, условиями работы, зарплатой, и тому подобное. Работодатели не заинтересованы держать токсичных работников в коллективе.

Средняя зарплата в Украине составляет 13 612 грн. За год она повысилась на 18,9%. Это в 2,3 раза выше минимальной зарплаты. Она сейчас составляет 6 тыс. грн. На 9,5% повысились реальные зарплаты украинцев в марте по сравнению с прошлым годом. По сравнению с февралем в этом году зарплата выросла на 8,5%, сообщает Госстат.