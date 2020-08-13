Кого могут освободить от уплаты ЕСВ

Освободить от уплаты ЕСВ предлагают четыре категории физических лиц. Фото: pixabay.com

В Верховной Раде предлагают дополнить перечень случаев, при которых могут освободить от уплаты за себя единого социального взноса. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте.

Освободить от уплаты ЕСВ за себя могут тех, кто:

- в отпуске по беременности и родам,

- в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста,

- в отпуске в связи с усыновлением ребенка,

- воспитывает ребенка любой группы инвалидности.

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Налоговая нагрузка на оплату труда, вероятно, возрастет. Вследствие этого может уменьшиться количество официально трудоустроенных, сократятся расходы на оплату труда, а впоследствии - бюджетные доходы, сообщают в Европейской Бизнес Ассоциации.