Кого могут освободить от уплаты ЕСВ

В Верховной Раде предлагают дополнить перечень случаев, при которых могут освободить от уплаты за себя единого социального взноса. Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте.
Освободить от уплаты ЕСВ за себя могут тех, кто:
- в отпуске по беременности и родам,
- в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста,
- в отпуске в связи с усыновлением ребенка,
- воспитывает ребенка любой группы инвалидности.
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Налоговая нагрузка на оплату труда, вероятно, возрастет. Вследствие этого может уменьшиться количество официально трудоустроенных, сократятся расходы на оплату труда, а впоследствии - бюджетные доходы, сообщают в Европейской Бизнес Ассоциации.
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