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понедельник, 25 января 2021 21:10

Кого чаще всего искали на работу перед локдаунами

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Кого чаще всего искали на работу перед локдаунами
Накануне второго локдауна на 60% чаще стали искать курьеров. Фото: unsplash

Накануне мартовского локдауна 2020 года и нынешних январских ограничений наиболее востребованными были водители, продавцы и грузчики.

При этом первых не только чаще ищут, но и готовы платить больше, чем другим, - 19 тыс. грн в среднем по стране, сообщают аналитики OLX Работа.

Наиболее востребованными специалистами накануне январского локдауна были:

Водитель - 19 тыс. грн

Продавец - 9,5 тыс. грн

Грузчик - 10,3 тыс. грн

Охранник - 10,5 тыс. грн

Слесарь - 15 тыс. грн

Курьер - 13,5 тыс. грн

Повар - 10,3 тыс. грн

Швея - 11 тыс. грн

Уборщик - 6 тыс. грн

Разнорабочий - 11 тыс. грн.

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Аналитики отмечают, что за месяц до январского локдауна работодатели разместили больше предложений не только в торговой и транспортной отраслях - более 2,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно.

"С начала декабря активно искали студентов и начинающих свой карьерный путь - около 1 тыс. новых объявлений за месяц. Несмотря на ограничения, работников пытались найти и в барно-ресторанной сфере, а также сфере сервиса и быта", - говорится в сообщении.

По словам экспертов, накануне второго локдауна на 60% чаще стали искать курьеров. Их оплата труда в среднем увеличилась на 2,5 тыс. грн.

"Перед первым локдауном в марте 2020-го студентов искали меньше - 886 новых вакансий за месяц. Такая же ситуация с представителями сервиса. А вот специалисты сферы производства и строительства наоборот были в пятерке самых востребованных", - сообщают аналитики.

Иногда работодатели предлагают необычные вакансии. Например, ищут тех, кто может преподавать игру на гитаре или компьютерные игры, ухаживать за овощами, оказывать услуги для животных.

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Дата
25
января

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