Кого чаще всего искали на работу перед локдаунами

Накануне мартовского локдауна 2020 года и нынешних январских ограничений наиболее востребованными были водители, продавцы и грузчики.
При этом первых не только чаще ищут, но и готовы платить больше, чем другим, - 19 тыс. грн в среднем по стране, сообщают аналитики OLX Работа.
Наиболее востребованными специалистами накануне январского локдауна были:
Водитель - 19 тыс. грн
Продавец - 9,5 тыс. грн
Грузчик - 10,3 тыс. грн
Охранник - 10,5 тыс. грн
Слесарь - 15 тыс. грн
Курьер - 13,5 тыс. грн
Повар - 10,3 тыс. грн
Швея - 11 тыс. грн
Уборщик - 6 тыс. грн
Разнорабочий - 11 тыс. грн.
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Аналитики отмечают, что за месяц до январского локдауна работодатели разместили больше предложений не только в торговой и транспортной отраслях - более 2,8 тыс. и 1,9 тыс. соответственно.
"С начала декабря активно искали студентов и начинающих свой карьерный путь - около 1 тыс. новых объявлений за месяц. Несмотря на ограничения, работников пытались найти и в барно-ресторанной сфере, а также сфере сервиса и быта", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, накануне второго локдауна на 60% чаще стали искать курьеров. Их оплата труда в среднем увеличилась на 2,5 тыс. грн.
"Перед первым локдауном в марте 2020-го студентов искали меньше - 886 новых вакансий за месяц. Такая же ситуация с представителями сервиса. А вот специалисты сферы производства и строительства наоборот были в пятерке самых востребованных", - сообщают аналитики.
Иногда работодатели предлагают необычные вакансии. Например, ищут тех, кто может преподавать игру на гитаре или компьютерные игры, ухаживать за овощами, оказывать услуги для животных.
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