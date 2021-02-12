Кого чаще всего ищут работодатели: топ-5 профессий

Среди самых популярных в Украине профессий называют продавцов, менеджеров по продажам, работников государственных учреждений, менеджеров по продажам по телефону, торговых представителей авто.
Чаще всего размещают объявления о поиске вакансий продавцы, менеджеры по продажам, офис-менеджеры и кассиры, сообщает rabota.ua.
Преимущественно работодатели ищут продавцов. В среднем готовы им платить 10 тыс. грн.
На втором месте по популярности - менеджеры по продажам. Этим работникам предлагают 12-15 тыс. грн.
В объявлениях о поиске сотрудников государственных учреждений указывают среднюю зарплату 5,5 тыс. грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей
Часто ищут также менеджеров по продажам по телефону. Им готовы платить ежемесячно в среднем 15 тыс. грн.
Замыкает пятерку популярных вакансий торговый представитель с авто. Ему предлагают заработную плату 18 тыс. грн.
Зарплаты 50 тыс. грн и более предлагают инженерам, бухгалтерам и технологам.
Комментарии