Кого чаще всего ищут работодатели: топ-5 профессий

В объявлениях о поиске сотрудников государственных учреждений указывают среднюю зарплату 5,5 тыс. грн. Фото: unsplash

Среди самых популярных в Украине профессий называют продавцов, менеджеров по продажам, работников государственных учреждений, менеджеров по продажам по телефону, торговых представителей авто.

Чаще всего размещают объявления о поиске вакансий продавцы, менеджеры по продажам, офис-менеджеры и кассиры, сообщает rabota.ua.

Преимущественно работодатели ищут продавцов. В среднем готовы им платить 10 тыс. грн.

На втором месте по популярности - менеджеры по продажам. Этим работникам предлагают 12-15 тыс. грн.

В объявлениях о поиске сотрудников государственных учреждений указывают среднюю зарплату 5,5 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дистанционную и надомную работу узаконили: что это значит для работников и работодателей

Часто ищут также менеджеров по продажам по телефону. Им готовы платить ежемесячно в среднем 15 тыс. грн.

Замыкает пятерку популярных вакансий торговый представитель с авто. Ему предлагают заработную плату 18 тыс. грн.

Зарплаты 50 тыс. грн и более предлагают инженерам, бухгалтерам и технологам.