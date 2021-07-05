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понедельник, 05 июля 2021 12:29

Когда завершат перерасчет субсидий - Минсоцполитики

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75% льготников получат субсидию автоматически. Пересчет продлится до середины июля, сообщили в Минсоцполитики.

25% украинцев должны подавать весь пакет документов повторно. Это касается арендаторов жилья, внутренне перемещенных лиц и домовладельцев, где зарегистрированы, но не проживают члены их семьи, пишет ТСН.

Автор: Елена Луценко
  Пересчет субсидий продлится до середины июля
Пересчет субсидий продлится до середины июля

По новым правилам, в субсидии могут отказать тем украинцам, которые имеют депозиты на сумму свыше 100 тыс. грн, владельцам автомобиля до пяти лет и тем, кто покупал валюту на сумму свыше 50 тыс. грн.

Бланки заявления и декларации на оформление субсидий есть на сайте Минсоцполитики. Их можно напечатать и заполнить. Независимо от месяца подачи документов субсидию начислят с мая.

В декларации нужно указать информацию о транспорте, кто зарегистрирован в доме или квартире, доходах каждого члена домохозяйства, сумму уплаченных алиментов. Отметить покупки за последние 12 месяцев стоимостью более 50 тыс. грн. Это могут быть товары, ценные бумаги, автомобили, недвижимость.

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Документы будут рассматривать в течение 15 дней.

По результатам проверки Минфина, установили факт, когда получатель субсидии купил автомобиль Mercedes-Benz на сумму свыше 800 тыс. грн. Также зафиксировали покупку трактора иностранного производства, валюты на сумму свыше 1 млн грн. За 12 месяцев 830 получателей жилищной субсидии приобрели валюты на сумму почти 140 млн грн.

"Программа жилищных субсидий - это адресная поддержка тех граждан, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги. Это не поддержка тех, кто скрывает своё имущественное и материальное состояние, теневые доходы и не платит налоги", - заявили в Минсоцполитики.

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Дата
05
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