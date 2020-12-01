Когда введут в обращение криптовалюту Facebook

Запустят криптовалюту только в США и странах Латинской Америки. Фото: pixabay

С января следующего года хотят запустить в обращение цифровую валюту компании Facebook - Libra.

Цена новой криптовалюти будет обеспечиваться долларом, сообщает Entrepreneur.

Проект ожидает разрешение от органа надзора за финансовыми рынками. Имеют в виду выпуск стабильной криптовалюти - цифровой валюты с фиксированной стоимостью. Обеспечение происходит благодаря доллару, то есть валюты будут иметь одинаковую стоимость.

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Запустят криптовалюту только в США и странах Латинской Америки. Целью проекта называют использование валюты для создания платежной системы между различными платформами. Частью проекта также есть электронный кошелек Novi (ранее назывался Calibra), который потенциально можно будет интегрировать с другими платформами - например, WhatsApp или Messenger (также проекты Facebook) и отправить / получить криптовалюту.

Libra - это глобальная криптовалюта, основанная на блокчейне (Libra Blockchain). Ее создали в 2019 году ассоциацией Libra Association, в которую вошли 27 организаций: Mastercard, PayPal, Visa, Booking Holdings, eBay, Facebook, Uber, Spotify, Vodafone, Coinbase, Xapo и другие известные компании. Впоследствии из-за давления со стороны представителей власти в США ряд компаний вышла из проекта.

В понедельник, 30 ноября, биткойн достиг рекордного максимума в 19 864 доллара. Таким образом криптовалюта побила предыдущий рекорд, установленный в декабре 2017 года. Об этом сообщает Reuters.