Курс биткоина достиг рекордного максимума

Курс биткойнов достиг $ 19 864. Фото: strana.ua

В понедельник, 30 ноября, биткойн достиг рекордного максимума в 19 864 доллара.

Таким образом криптовалюта побила предыдущий рекорд, установленный в декабре 2017 года. Об этом сообщает Reuters.

До этого рекордный курс биткойн имел 17 декабря 2017, когда его стоимость достигла исторического максимума - $ 19783.

С начала 2020 Bitcoin подорожал более чем в два раза. Наиболее стремительно курс главной криптовалюты начал расти в начале осени.

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2021 пользователи PayPal смогут оплачивать товары криптовалютой в 28 млн продавцов, работающих с этой платежной системой.