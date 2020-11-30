Курс биткоина достиг рекордного максимума

В понедельник, 30 ноября, биткойн достиг рекордного максимума в 19 864 доллара.
Таким образом криптовалюта побила предыдущий рекорд, установленный в декабре 2017 года. Об этом сообщает Reuters.
До этого рекордный курс биткойн имел 17 декабря 2017, когда его стоимость достигла исторического максимума - $ 19783.
С начала 2020 Bitcoin подорожал более чем в два раза. Наиболее стремительно курс главной криптовалюты начал расти в начале осени.
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2021 пользователи PayPal смогут оплачивать товары криптовалютой в 28 млн продавцов, работающих с этой платежной системой.
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