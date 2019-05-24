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пятница, 24 мая 2019 16:53

Когда украинцы перестанут ехать работать за границу

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Когда украинцы перестанут ехать работать за границу
К концу 2030-го общее количество трудоспособного населения Украины сократится почти на 3 млн человек. Фото: ukr-space.com

В Украине проблема трудовой миграции уже приобрела масштабы "национальной войны", говорит Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

Проблемы обострились, ведь раньше вопросами трудовых мигрантов никто не занимался, сообщает "5 канал".

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"К сожалению, у нас ужасная демографическая ситуация. В ближайшее время физически не хватает рабочих рук. К концу 2030-го общее количество трудоспособного населения сократится почти на 3 миллиона человек", - объяснил Воскобойник.

Ситуация с трудовой миграцией изменится, если ВВП страны будет расти хотя бы на 5% в год.

Украина вошла в рейтинг стран, которые получили наибольшее количество денег от трудовых мигрантов. Об этом свидетельствует статистика денежных переводов Всемирного банка за 2018 год. В Украину трудовые мигранты перевели 2018-го $14,39 млрд.

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