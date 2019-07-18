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четверг, 18 июля 2019 17:11

Когда Украина получит транш МВФ

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Когда Украина получит транш МВФ
Нацбанк прогнозирует, что новая программа с МВФ будет рассчитана на $5-10 млрд. Фото: Depositphotos

До конца года Украина может получить новую программу макрофинансовой поддержки МВФ, прогнозирует Национальный банк.

"В четвертом квартале 2019-го мы ожидаем новую программу с МВФ. Прогнозируем, что Украина получит 2 миллиарда долларов", - сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает Сегодня.

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По его словам, новая программа может быть рассчитана на 36-48 месяцев. Ее потенциальный объем - $5-10 млрд.

Глава Нацбанка Яков Смолий объяснил, что сотрудничество с МВФ позволит Украине нарастить международные резервы до $23 млрд в 2021-м.

18 декабря 2018-го МВФ одобрил программу помощи stand-by Украине. Она рассчитана на 14 месяцев. Ее общий объем - $3,9 млрд. Первый транш $1,4 млрд Украина получила в конце декабря 2018-го. Второй должен был поступить в мае 2019-го.

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