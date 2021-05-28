Когда продадут Приватбанк

Чего ждать от нового председателя правления ПриватБанка. Фото: minfin.ua

Назначение Наблюдательным советом Приватбанка нового председателя правления Герхарда Бёша является формальным. Об этом говорит Gazeta.ua экономист Александр Охрименко.

"У него обычная биография. Эпохальных перемен на практике в таких случаях не бывало. Его согласовали в Офисе президента, порекомендовал, пожалуй, министр финансов, проходил конкурс. Говорить, что это чей-то ставленник, нет оснований".

Приватбанк пока не будут продавать.

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"В апреле действительно были такие заявления. Но их можно считать не более чем политическими. Связанные с национализацией. Доля собственности государства - более 50 процентов. Это противоречит европейским стандартам. Поэтому уместно в будущем его продать. Еще с 2010 года слышали разговоры о продаже Укргазбанка. Наконец в этом году продали ЕБРР как совладельцу 15 процентов. У государства и далее остался контрольный пакет акций. Возможно, лет через год продадут так и Приватбанк или ЕБРР, или международным финансовым корпорациям. Сейчас он стоит где-то 1 гривну", - пояснил Охрименко.

Бёш является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем. Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации. Об этом сообщила пресс-служба Приватбанка.