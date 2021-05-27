Избрали нового руководителя Приватбанка

У Приватбанка новый руководитель. Фото: Сегодня

Наблюдательный совет "ПриватБанка" избрал новым главой правления финучреждения Герхарда Бьоша, который до конца апреля был заместителем главы правления банка "Райффайзен банк Аваль".

"Господин Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем. Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации", – проинформировала пресс-служба "ПриватБанка".

Бьош вступит в должность после того, как его назначение согласует Национальный банк Украины.

С предыдущим главой правления "ПриватБанка" – Петром Крумханзлом – контракт закончился в январе.

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Бьош работал в "Райффайзен банк Аваль" с 2006 года. Кандидатура Бьоша является оптимальной для подготовки государственного банка к продаже.