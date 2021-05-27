Избрали нового руководителя Приватбанка

 
Ексклюзивы
1/5
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Просмотров: 990
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Просмотров: 405
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 495
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Первый год в школе "Шахтера" Саша проплакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 261
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Украинец вшил под кожу кучу чипов. Может ими расплачиваться за покупки - фото и видео
Просмотров: 1899
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Зеленский может негативно повлиять на дело Тупицкого в суде
Просмотров: 270
Власть расширяет полномочия Авакова
Власть расширяет полномочия Авакова
Просмотров: 1548
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Какие последствия для украинцев будет иметь запрет электроэнергии из РФ и Беларуси
Просмотров: 954
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Вынесли приговор отцу, который более 100 раз ударил ножом 8-летнего сына
Просмотров: 1026
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Пьяная в дым водитель сможет выйти под залог: новые подробности резонансной аварии
Просмотров: 702
Фото
Все фото
15
5
5
4
6
&quot;Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли &quot;
"Такие куры - дачный вариант. Их подержали до октября, порезали и забыли "
Конец эпохи бедности: &quot;слуга народа&quot;, которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 &quot;минималок&quot;
Конец эпохи бедности: "слуга народа", которая получала соцпомощь, носит сумку за 20 "минималок"
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Видео
Все видео
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов, Порошенко, Пинчук, Медведчук не называют себя олигархами, Коломойскому - безразлично
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Просмотров: 198
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 234
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1755
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 315
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 405
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 мая 2021
1 Просмотров: 162
Описання дощу
Недавно випав один такий дощ, якого я ніколи не бачив, скільки живу. Він пішов, як і годиться, з великої хмари, тільки без розгону, без перших ...
пятница, 28 мая 2021 00:01

Избрали нового руководителя Приватбанка

  Комментировать
Избрали нового руководителя Приватбанка
У Приватбанка новый руководитель. Фото: Сегодня

Наблюдательный совет "ПриватБанка" избрал новым главой правления финучреждения Герхарда Бьоша, который до конца апреля был заместителем главы правления банка "Райффайзен банк Аваль".

"Господин Бьош является опытным банкиром с 35-летним опытом работы, который в течение 15 лет работал на руководящих ведущих должностях в банковском секторе Украины и имеет основательное понимание украинской и европейской банковских систем. Он успешно руководил крупными проектами по трансформации банков, в частности процессами приватизации", – проинформировала пресс-служба "ПриватБанка".

Бьош вступит в должность после того, как его назначение согласует Национальный банк Украины.

С предыдущим главой правления "ПриватБанка" – Петром Крумханзлом – контракт закончился в январе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нововведения от Приватбанка: что изменилось для клиентов

Бьош работал в "Райффайзен банк Аваль" с 2006 года. Кандидатура Бьоша является оптимальной для подготовки государственного банка к продаже.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Избрали нового руководителя Приватбанка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
Одесситка, которая переделала себя в Барби, умерла при загадочных обстоятельствах
6
 Просмотров: 7560
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
Дети не поймут: как выглядела техника в СССР
10
 Просмотров: 5220
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
Деми Роуз опубликовала откровенные кадры
5
 Просмотров: 4347
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 3609
Без пробок и рекламы - как выглядел Киев в 1959-м
Без пробок и рекламы - как выглядел Киев в 1959-м
9
 Просмотров: 2511
Экономика
Как попросить повысить зарплату
Как попросить повысить зарплату Просмотров: 225
Зачем нужен закон о внутренней торговле и как это повлияет на цены - мнение министра
Зачем нужен закон о внутренней торговле и как это повлияет на цены - мнение министра Просмотров: 126
Зеленский созвонился с президентом Еврокомиссии. Говорили о реформах и России
Зеленский созвонился с президентом Еврокомиссии. Говорили о реформах и России Просмотров: 171
Объявили цены на газ по годовому тарифу - у кого дешевле
Объявили цены на газ по годовому тарифу - у кого дешевле Просмотров: 522
Проект Минцифры и Favbet поможет диджитализации сельских библиотек
Проект Минцифры и Favbet поможет диджитализации сельских библиотек Просмотров: 27
Больше всего комментируют
20
Порошенко в 2014-2015 годах подписал несколько решений СНБО, чтобы "трубу Медведчука" вернули государству - Турчинов
6
Депутаты разрешили русский язык
6
Байден в разговоре с Путиным поддержит Украину
6
10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины
3
Украина запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси
Голосов: 26499
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть