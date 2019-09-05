Когда появятся новые 5 грн: назвали сроки

В обращение монеты 5 грн введут до конца года. Фото: Телеграф

Осенью в Украине появятся новые деньги - монеты номиналом 5 грн.

"Сейчас я не готов сказать, когда выпуск 5 гривен. Думаю, это ожидается осенью", - сказал на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

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В прошлом году Нацбанк презентовал металлические монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 грн. Первые две в обращение ввели 27 апреля 2018 года.

Отказ от бумажных денег мелких купюр вынужденный. Поскольку они быстро изнашиваются. Кроме того, покупательная способность гривны за последние 5 лет упала примерно втрое.

25 июня Нацбанк представил банкноту номиналом 1000 грн. Введут с 25 октября. Размером больше других купюры. Имеет голубой цвет. По дизайну наследует обновленные банкноты 20, 100 и 500 грн.