Эксперты разобрали дизайн новой банкноты 1000 грн

Дизайнеры назвали плюсы и минусы банкноты 1000 грн. Фото: Podrobnosti.ua

Шрифтовые дизайнеры Андрей Шевченко и Богдан Гдаль, а также художник Олег Петренко-Заневский оценили вид новой украинской купюры в 1000 грн.

Новая банкнота войдет в оборот в октябре. Над ее дизайном работали сотрудники Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины - коллектив из 10 художников-дизайнеров. На лицевой стороне купюры изображен натуралист, мыслитель, основоположник учения о биосфере и ноосфере Владимир Вернадский. На обратной - президиум Национальной академии наук. Дизайнеры оценили вид новой купюры и назвали все плюсы и минусы. Об этом сообщает Telegraf.Design.

Шевченко считает, что купюра перегружена шрифтами: на ней их 11, хотя дизайнерам советуют не использовать более трех шрифтов в одном макете. К тому же представленные шрифты слишком разнородные. Дизайнер подчеркнул, что нарушать правила их сочетания можно, но очень сознательно. На банкноте же собраны шрифты из разных эпох и разной эстетики.

"Соединять случайным образом в одном дизайне гуманистический курсив, имитацию каллиграфии острым пером и геометрический гротеск - слишком самонадеянное решения", - подчеркнул он.

В то же время контур некоторых букв напоминает любительскую кириллизацию. Например, шрифт Bickham Script, использованный в надписи "Одна тысяча гривен", имеет официальную украинскую кириллизацию. По мнению Шевченко, в дизайне банкноты использована и российская пиратская кириллизация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беспокоиться нет причин: Нацбанк развеял мифы о банкноте 1000 грн

Дизайнер также обратил внимание на написание имени "Владимир Вернадский", ведь имя и фамилия почему-то набранные различным шрифтом, первая буква фамилии слишком большая, а расстояние между буквами отличается. На обратной стороне купюры цифры номинала тоже почему-то написаны другим шрифтом.

Дизайнер также отмечает, что знак гривны, который имеет достаточно сложную форму, представленный на банкноте невнятно. Кроме того, знак украшен декоративной обводкой, что ухудшает читабельность.

"Несмотря на богатые украинские шрифтовые традиции [...], в актуальном дизайне мы видим абсолютное пренебрежение собственно украинскими формами букв. Вместо смелых и особых решений массовая бумажная продукция демонстрирует нам хаотическую подборку букв из вторых, третьих, а иногда и пиратских рук", - резюмировал Шевченко.

Богдан Гдаль провел эксперимент: сделал все надписи на банкноте одним шрифтом, чтобы увидеть, насколько это повлияет на восприятие купюры. Он признается, что это не спасло ситуацию, ведь новые шрифты должны быть частью глобальных изменений, а не добавляться отдельно.

"Это не попытка кого-то раскритиковать просто ради критики. Это попытка призвать руководство Нацбанка изменить подход к работе с дизайном банкнот, не прятать за семью замками людей, которые эти купюры создают, стать открытыми и дать возможность профессиональным шрифтовикам принять участие в разработке дизайна украинской гривны" , - отмечает Гдаль.

В свою очередь художник-график Олег Петренко-Заневский считает, что портрет выгравирован искусно, но цветовое решение банкноты и ее композиция - дилетантские. Так на картинке присутствует пластическое напряжение: последний ноль в числе "1000" подпирает бороду Вернадскому.

"Не думаю, что нашему НБУ настолько трудно, что он не может позволить себе роскошь заказать оригинальный шрифт художнику (или группе художников). Но это, пожалуй, вопрос вкуса и приоритетов", - подчеркнул он.

25 июня Нацбанк представил банкноту номиналом 1000 грн. Введут с 25 октября. Размером больше других купюры. Имеет голубой цвет. По дизайну наследует обновленные банкноты 20, 100 и 500 грн.