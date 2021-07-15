Когда поднимут зарплаты медикам - объяснение МОЗ

Минимальная зарплата медсестры должна быть 13,5 тыс. Врач должен получать 20 тыс. Это сказано в указе президента.

Автор: Елена Луценко Врач должен получать 20 тысяч гривен зарплаты

Минздрав работает над тем, чтобы изменить корпоративное управление в системе здравоохранения. Невозможно урегулировать отдельную отрасль путем поднятия минимального уровня зарплаты. Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он объяснил, как будут поднимать зарплату медикам.

"Для этого нам нужно наполнить программу медицинских гарантий. Другое, что мы также рассматриваем - это подписание отраслевого соглашения между профсоюзами, работодателями и Министерством здравоохранения как представителем правительства. В ней мы четко зафиксируем те цифры, которые есть в указе президента", - сказал Ляшко в интервью "РБК-Украина".

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Будут четко выписаны коллективные договора, и главный врач или директор будет обязан осуществить такую ​​оплату.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении зарплат медицинским работникам. Об этом он заявил в пятницу на торжествах по случаю Дня медицинского работника. Средняя заработная плата в Украине в апреле составила 13 543 грн. По сравнению с апрелем прошлого года размер вырос на 29,8%, сообщало Министерство экономики. Наибольшие средние зарплаты в Киеве - 20 422 грн. В Киевской области этот показатель - 13 908 грн, Донецкой - 13 886 грн. Самый низкий в Херсонской области - 10 647 грн. Самую высокую зарплату получали работники сферы информации и телекоммуникаций - 27 101 грн, сообщили в правительстве.