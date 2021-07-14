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среда, 14 июля 2021 13:44

Безработица в Украине сократилась: где берут на работу

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За 2 недели в Украине трудоустроили 160 тыс. человек. Ежедневно регистрировали почти 23 тыс. официально оформленных работников.

Автор: Елена Луценко
  Количество рабочих мест увеличилось в сферах организации временного размещения и питания, в строительстве, торговле и транспорте
Количество рабочих мест увеличилось в сферах организации временного размещения и питания, в строительстве, торговле и транспорте

В июне на работу ежесуточно брали по 11,6 тыс. человек, сообщают в Минэкономики.

"Есть рекорд, когда 30 июня более 63 тысячи работников официально оформили свои трудовые отношения с работодателем. Это важный маркер, ведь уровень теневой занятости напрямую влияет на социально-экономическую жизнь общества. Для государства это и легальный бизнес, и рабочие места, и поступления в бюджет и другие обязательные платежи. Для работников это - социальное обеспечение, защита их прав и выполнения обязанностей со стороны работодателей", - заявила заместитель Министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Количество рабочих мест увеличилось в сферах организации временного размещения и питания, в строительстве, торговле и транспорте.

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87,2% людей взяли на работу на Луганщине, 79,8% - в Николаевской области, 75,9% в Черновицкой, 48% - в Киевской и Житомирской областях.

С 1 июля Государственная налоговая служба и Гоструда начали проверки работодателей.

Будут штрафовать предпринимателей, которые не оформили официально своих работников.

За нарушение законодательства о труде будут налагать штраф на сумму 10 минимальных зарплат. В 2021-м это 60 тыс. грн. За повторное нарушение в течение двух лет - на 30 минимальных зарплат за каждого работника. Это 180 тыс. грн.

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14
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