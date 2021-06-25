Начнут действовать новые штрафы для работодателей

С 1 июля налоговая служба и Гоструда начнут проверки работодателей Украины. Будут штрафовать предпринимателей, которые не оформили официально своих работников, сообщает Кабмин.

Автор: Елена Луценко Работодателей будут штрафовать на 60 тысяч гривен за неоформленных работников

"Люди, которые соглашаются на неофициальную занятость, лишены защиты своих социально-трудовых прав. Это право на нормированный рабочий день и безопасные условия труда, право на больничные и отпуск. Кроме того, человека могут уволить в любой момент. На сегодня количество таких работников составляет более 3 миллионов. Наша задача их защитить", - сказал министр экономики Алексей Любченко.

Нацплан по снижению уровня незадекларированного труда включает два этапа. Это информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и проверки работодателей.

Инспекторы труда уже проинформировали более 62 тыс. работодателей и их работников. С 1 июля начинается этап инспекций.

За нарушение законодательства о труде будут штрафовать на сумму 10 минимальных зарплат. В 2021-м это 60 тыс. грн. За повторное нарушение в течение двух лет - на 30 минимальных зарплат за каждого работника. Это 180 тыс. грн.

36% граждан всю зарплату или ее часть получают неофициально. Более 20% украинцев работают на основе устной договоренности с работодателем. Согласно результатам исследования, 63,7% украинцев работают на основе записи в трудовой книжке или письменного договора.