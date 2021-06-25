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пятница, 25 июня 2021 17:06

Начнут действовать новые штрафы для работодателей

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С 1 июля налоговая служба и Гоструда начнут проверки работодателей Украины. Будут штрафовать предпринимателей, которые не оформили официально своих работников, сообщает Кабмин.
Автор: Елена Луценко
  Работодателей будут штрафовать на 60 тысяч гривен за неоформленных работников
Работодателей будут штрафовать на 60 тысяч гривен за неоформленных работников

"Люди, которые соглашаются на неофициальную занятость, лишены защиты своих социально-трудовых прав. Это право на нормированный рабочий день и безопасные условия труда, право на больничные и отпуск. Кроме того, человека могут уволить в любой момент. На сегодня количество таких работников составляет более 3 миллионов. Наша задача их защитить", - сказал министр экономики Алексей Любченко.

Нацплан по снижению уровня незадекларированного труда включает два этапа. Это информационная кампания о преимуществах официального трудоустройства и проверки работодателей.

Инспекторы труда уже проинформировали более 62 тыс. работодателей и их работников. С 1 июля начинается этап инспекций.

За нарушение законодательства о труде будут штрафовать на сумму 10 минимальных зарплат. В 2021-м это 60 тыс. грн. За повторное нарушение в течение двух лет - на 30 минимальных зарплат за каждого работника. Это 180 тыс. грн.

36% граждан всю зарплату или ее часть получают неофициально. Более 20% украинцев работают на основе устной договоренности с работодателем.

Согласно результатам исследования, 63,7% украинцев работают на основе записи в трудовой книжке или письменного договора.

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