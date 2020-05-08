Когда подешевеет доллар

Прыгнуть курс доллара может без денег МВФ. Фото: pixabay.com

В Украине ситуация с курсом доллара стабилизировалась. На рынок перестали давить спекулятивные мотивы, рассказал Gazeta.ua экономист Ярослав Жалило.

"Курс валют определяется спросом и предложением. Со своей стороны они зависят от экономических процессов в стране. Так, нерезиденты, которые хотели продать украинские облигации внутреннего государственного займа, уже сделали это. Результаты увидели в период нестабильности примерно месяц назад. Упал спрос на валюту и на наличном рынке. У людей нет денег покупать доллары. К тому же курс не настолько низок", - говорит Жалило.

Населения наоборот начало сбывать часть валютных запасов, чтобы продержаться на карантине.

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"Упал спрос на импортные товары. Плюс подешевели нефтепродукты. Соответственно валюты на импорт нужно меньше. Экспортеры продолжают поставлять свою продукцию за рубеж. Такое временное и локальное равновесие ведет к стабилизации курса валют. Если экономическая деятельность начнет активизироваться, курс может просесть еще. Речь идет о росте спроса на импортные товары, запуск инвестиционных процессов", - говорит экономист.

Добавляет, что прыгнуть курс может без денег МВФ. Тогда начнутся разговоры о дефолте, инвесторы захотят избавиться от украинских ОВГЗ.

"Правда, колебания в пределах 10% не является катастрофой для экономики. Конечно, психологически по населению ударят новости даже о росте курса на 1 гривну, а это 4%", - объясняет Жалило.

Доллар стремительно начал дорожать в начале марта. За неполный месяц курс вырос с 25 до более 28 грн. По состоянию на 8 мая официальный курс Национального банка составляет 26,81 грн/долл. Обменники продают валюту по 26,99 грн/долл. Покупают - по 26,90 грн.