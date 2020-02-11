Когда пенсионеры начнут получать больше

 
Ексклюзивы
1/5
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 927
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 315
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1053
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
Тимошенко хочет быть главным оппозиционером, а Коломойский - сорвать работу с МВФ. Почему затягивают земельную реформу
4 Просмотров: 2322
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
"Украина пострадала из-за слабой позиции Зеленского" - какие последствия будет иметь завершение импичмента в США
Просмотров: 639
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Чем грозит резкое снижение учетной ставки НБУ
Просмотров: 3015
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
Аваков сознательно провоцирует ветеранов на мятеж - эксперт о "деле Шеремета"
1 Просмотров: 2421
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Почему правительство обновляюn и кто может пойти на коалицию со "слугами"
Просмотров: 1206
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Почему депозиты дешевеют, а кредиты - нет
Просмотров: 3141
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Провал земельной реформы будет началом политического конца Зеленского
Просмотров: 4861
Фото
Все фото
6
4
20
5
5
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Решение приняли за 3 дня: предприниматель рассказал, как получил дешевый кредит
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
Нацгвардия закупила МАЗы с российскими двигателями
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Видео
Все видео
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Голосовать за отмену моратория сейчас означает потерять больше 4 млн га земли - Билецкий
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Покупка долларов онлайн и перевод средств за границу: начали отменять валютные ограничения
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Рада берется за рынок земли (онлайн)
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование
Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование
Интервью
1/5
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 936
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 945
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1674
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1008
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 522
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
07 февраля 2020
1 Просмотров: 1323
Г-Г-Г
Світ міняє шкіру. Я це зрозумів десь із чверть віку тому, коли з FM-радіостанції в машині почув рекламний слоган. Вони тоді вже добре ввійшли в силу, ...
вторник, 11 февраля 2020 12:29

Когда пенсионеры начнут получать больше

1 Комментировать
Когда пенсионеры начнут получать больше
Чтобы выросли пенсии и зарплаты, нужно чтобы заработала экономика. Фото: Уніан

В Украине в ближайшее время пенсии существенно не вырастут. Деньги направят в развитие инфраструктуры.

"Мы должны увеличивать зарплату шахтерам, учителям, медикам. Но есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий? Надо понять: или мы серьезно увеличиваем пенсии, или вкладываем эти деньги в инфраструктуру, модернизацию страны", - заявил президент Владимир Зеленский, говорится на сайте Офиса президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій

По словам президента, если деньги вкладывать в экономику, она начнет расти.

"После таких инвестиций появится больше рабочих мест, будут работать больше людей. Таким образом вырастут поступления в бюджет", - подчеркнул Зеленский.

Средний размер пенсии в Украине на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн. 75,4% всех пенсий составляли пенсии по возрасту, средний размер такой пенсии – 3064 грн, говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда пенсионеры начнут получать больше». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

Gelandewagen разрабатывали для армии шейха

Изготовлял ткацкие станки и мопеды - история Suzuki

В Канаде написали о голоде украинцев

Наследство легендарной певицы $20 млн разделили братья с матерью

"Времена вышитых рубашек и горилки прошли" - организовали революционную партию

Создали общество для защиты языка

Теория двуязычия нации - абсурд

Ватикану предоставили суверенитет

Коровы помогают лечить диабет

Самое читаемое
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен
Зеленского унизили. Его конфликт с Коломойским неизбежен Просмотров: 22771
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
Фитнес-модель обольстила поклонников аппетитными формами
4
 Просмотров: 22581
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
Ветерана АТО похоронило под землей на 4-метровой глубине
4
 Просмотров: 19243
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток
Женщина зарезала 7-летнего сына и наглоталась таблеток Просмотров: 13698
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
Украинская спасательница Малибу: Федишин показала фигуру в сексуальном купальнике
26
 Просмотров: 13329
Экономика
От бензинов до автогаза: как изменятся цены в течение недели
От бензинов до автогаза: как изменятся цены в течение недели Просмотров: 288
Кто получил самую большую зарплату в правительстве
Кто получил самую большую зарплату в правительстве Просмотров: 333
Level Up Ukraine 2020: на бизнес-форуме обсудят наиболее привлекательные для инвестиций сектора экономики
Level Up Ukraine 2020: на бизнес-форуме обсудят наиболее привлекательные для инвестиций сектора экономики Просмотров: 18
Доллар продолжает дешеветь
Доллар продолжает дешеветь Просмотров: 1368
Из Львова откроют прямые авиарейсы в Белград
Из Львова откроют прямые авиарейсы в Белград Просмотров: 225
Больше всего комментируют
7
Зверобой: Принимаю бой и сделаю этого президента
4
Каменских очаровала новым "голым" фото из примерочной
4
Волонтеру Марусе Звиробий избрали меру пресечения
2
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
1
Ярош о Зеленском: Оснований доверять ему еще нет
Голосов: 23196
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua