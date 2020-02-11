Когда пенсионеры начнут получать больше

Чтобы выросли пенсии и зарплаты, нужно чтобы заработала экономика. Фото: Уніан

В Украине в ближайшее время пенсии существенно не вырастут. Деньги направят в развитие инфраструктуры.

"Мы должны увеличивать зарплату шахтерам, учителям, медикам. Но есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий? Надо понять: или мы серьезно увеличиваем пенсии, или вкладываем эти деньги в инфраструктуру, модернизацию страны", - заявил президент Владимир Зеленский, говорится на сайте Офиса президента.

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По словам президента, если деньги вкладывать в экономику, она начнет расти.

"После таких инвестиций появится больше рабочих мест, будут работать больше людей. Таким образом вырастут поступления в бюджет", - подчеркнул Зеленский.

Средний размер пенсии в Украине на 1 января 2020 года составляет 3082,98 грн. 75,4% всех пенсий составляли пенсии по возрасту, средний размер такой пенсии – 3064 грн, говорится в сообщении Пенсионного фонда.