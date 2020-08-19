Когда ожидать падения цен на компьютеры

Падение цен может обернуться катастрофой для производителей. Фото: pixabay.com

В течение следующих полгода аналитики прогнозируют падение цен на SSD диски и оперативную память.

Цены на компьютерные комплектующие на базе NAND и DRAM упадут до рекордно низкого уровня за их избытка на рынке и низкий спрос. Осенью их стоимость просядет примерно на 10% в течение 2020 года и продолжит падение в течение всего первого квартала 2021 года.

Аналитик Deutsche Bank Сидни Хо пишет, что центры обработки данных и другие корпоративные клиенты накопили запасы устройств памяти в начале пандемии из-за опасений их недостатка в будущем. Это вызвало избыток предложения, а теперь отражается в виде снижения спроса со стороны клиентов, говорится в публикации "Сегодня".

На снижение стоимости микросхем памяти повлиял и технологический прорыв, который удешевил процесс их изготовления.

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Падение цен может обернуться катастрофой для производителей. Некоторые производители NAND памяти сокращают поставки, чтобы попытаться остановить падение цен. Но компании, которые используют флэш-память в своих продуктах, не успевают избавиться от запасов за экономического спада.

Рост цен на товары в июне сдерживали слабый внутренний спрос, благоприятная ситуация на валютном рынке и относительно низкие цены на энергоресурсы.