Когда МВФ вернется в Украину

Вернутся для согласования новой программы для Украины. Фото "Апостроф".

Миссия Международного валютного фонда вернется в Украину через 2 недели для согласования новой 3-летней программы сотрудничества со страной.

"Я очень надеюсь, что во время повторного визита мы таки достигнем серьезного прогресса и сможем четко сказать о том, что в конце этого года будем иметь эту программу", - заявил глава правительства Алексей Гончарук, передает "Апостроф".

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Он уточнил, что украинские министры всю последнюю неделю находились в США и продолжали работать с коллегами из МВФ над новой программой для Украины.

В первом чтении Верховная Рада приняла проект государственного бюджета на 2020 год. За проект проголосовали 255 нардепов.