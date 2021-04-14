Когда можно подать заявку на получение "карантинных" 8 тыс. грн

Сейчас на эту программу поддержки планируется потратить около 3 млрд грн. Фото: pixabay

Отправить заявку на получение 8 тыс. грн государственной помощи ФЛП и наемные работники в "красных" зонах смогут с 19 апреля.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль, передает "Экономическая правда".

По его словам, Минсоцполитики и Минцифры максимально оперативно подготовили всю необходимую инфраструктуру для осуществления выплат.

"Механизм подачи заявок остается простым и удобным - через портал или приложение "Дія". На эту программу поддержки планируется потратить около 3 миллиардов гривен", - сказал Шмыгаль.

Власти Киева расширит перечень льгот и преференций для малого и среднего бизнеса столицы.