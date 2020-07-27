Когда и на сколько повысят пенсии: озвучили планы на следующий год

Объемы пенсионных выплат зависят от повышения минимальной зарплаты. Фото: pixabay.com

В 2021 году Минсоцполитики планирует создать программы повышения пенсий.

Объемы пенсионных выплат зависят от повышения минимальной зарплаты, объяснила министр социальной политики Марина Лазебная.

"Если в январе минимальная зарплата будет 6 тыс. грн, то минимальная пенсия для людей, которым 60-65 лет, у мужчин есть 35 лет стажа, а у женщины 30 - составит 2400 грн. Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то по этим же параметрам люди получат 2600 грн", - сказала Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".

Министр сообщила, что в марте должна пройти плановая индексация пенсий.

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"И главное - мы с Минфином ведем расчеты по повышению прожиточного минимума", - добавила она.

С 2021 года будут расти требования к пенсионному стажу. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь полных 28 лет стажа, а в 2022-м - 29 лет.