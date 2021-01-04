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понедельник, 04 января 2021 16:32

Когда биткоин начнет падать

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Когда биткоин начнет падать
Криптовалюта поддерживают низкие процентные ставки. Фото: pinterest.com

Главный экономист Rosenberg Research Дэвид Розенберг назвал биткоины "большими пузырьками", которые пока не готовы лопнуть.

Резкого спада валюты в ближайшее время не произойдет, сообщает CNBC.

Он отметил, что криптовалюта поддерживают низкие процентные ставки. Пока биткоины будут оставаться на уровне, близком к нулю, резкого спада на рынке не будет.

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С марта биткоин подорожал на 650%, а активы переоценены на 20-30%.

"Параболическое рост за такой короткий период времени я бы назвал чрезвычайно ненормальным", - добавил Розенберг.

Экономист отметил, что не планирует инвестировать в ВТС.

Ученые нашли способ для определения пациентов с тяжелым течением болезни Covid-19. Эти данные помогут врачам предсказать течение болезни.

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