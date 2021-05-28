Кофе стремительно подорожал - назвали причины

Цены на кофе сорта арабика выросли и достигли максимума за последние четыре года. Они превысили $1,5 за 400 г.

Автор: Елена Луценко Сухая погода последних месяцев поставила под угрозу урожай арабики в Бразилии

Подорожание произошло из-за сокращения поставок в Бразилии и транспортных проблем в Колумбии, сообщает Trading Economics.

Сухая погода последних месяцев поставила под угрозу урожай арабики в Бразилии.

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Блокада дорог из-за антиправительственных протестов в Колумбии препятствует экспорту кофе. Колумбия находится на втором месте по величине экспорта кофе сорта арабика в мире.

Кофе лучше покупать в ростериях. Там воочию можно увидеть процесс приготовления напитка и выбрать зерно. От его вида и степени обжарки зависит вкус. Определить качество кофе можно и по аромату. В арабике есть нотки темного шоколада и ореха. Робуста имеет более едкий, выраженный аромат, похожий на запах темных маслин.