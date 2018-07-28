Кнут и пряник: налоговики увеличили количество проверок бизнеса

В I полугодии фискальная служба на 8% уменьшила количество внеплановых проверок бизнеса

В I полугодии фискальная служба на 8% уменьшила количество внеплановых проверок бизнеса. На столько же процентов увеличили количество плановых проверок.

"Количество выходов налоговиков к налогоплательщикам для осуществления контрольных мероприятий по сравнению с полугодием предыдущего года сократилась на 8% (с 14,1 тыс. до 13 тыс. мероприятий)", - сообщает Государственная фискальная служба, пишет УНН.

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По словам работников ДФС, почти вполовину уменьшилось количество встречных сверок. С 4,8 тыс. в прошлом году и до 2,6 тыс. в текущем году.

Только каждую четвертую внеплановую проверку проведения этого года по инициативе ДФС (1,8 тыс. Из 7,8 тыс.). Остальные - 6 тыс. (77%) - осуществлено по другим причинам:

- в связи с прекращением / ликвидацией налогоплательщиков (3,4 тыс.)

- по сообщениям банков о нарушении сроков расчетов в сфере внешнеэкономической деятельности (1,8 тыс.)

- на обращения налогоплательщиков (0,5 тыс.)

- по решению суда (следственного судьи) о назначении проверки (0,3 тысячи).

За первое полугодие 2018 Государственная фискальная служба возбудила 39 дел о незаконном перемещении лесоматериалов. Общая сумма контрабанды составляет 35 млн грн. Информация об этом содержится на сайте ведомства.