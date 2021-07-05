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понедельник, 05 июля 2021 14:05

Клиенты Monobank смогут торговать Bitcoin

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Клиенты Monobank смогут торговать Bitcoin
Гороховский также анонсировал проект электронной сим-карты. Фото: pixabay.com

В июле клиенты Monobank смогут покупать и продавать Bitcoin.

Осенью финучреждение завершит интеграцию с американской площадкой по торговле ценными бумагами, сообщил соучредитель мобильного банка Олег Гороховский в Telegram. Релиз карты с возможностью "просто, удобно и прозрачно" осуществлять операции с Bitcoin также обещают уже в этом месяце.

"Monobank завершил разработку интеграции с криптобиржей и ждет согласования Национального банка", - говорится в сообщении.

Гороховский также анонсировал проект электронной сим-карты, которая станет "глубокой интеграцией с мобильным оператором". Разработку этой услуги уже завершают, а релиз запланировали на август.

Также продолжается активная разработка так называемого "эквайринга здорового человека". Эквайринг — это возможность для предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами.

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Monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры Приватбанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. Для работы используют банковскую лицензию Universal Bank, принадлежащую украинскому бизнесмену Сергею Тигипко.

В феврале 2021-го Дубилет и Владимир Яценко вышли из состава бенефициарных владельцев компании. Это связано с объявленными им подозрениями по делу о хищениях в Приватбанке. Дубилет, которого подозревают в растрате 8,2 млрд грн финучреждения, находится в розыске. В начале июня ВАКС заочно его арестовал.

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Дата
05
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