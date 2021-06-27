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воскресенье, 27 июня 2021 16:27

Приватбанк извинился за сбой и вернул списанные деньги

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Приватбанк извинился за сбой и вернул списанные деньги
Приватбанк возобновил работу после сбоя. Фото: facebook.com/privatbank

Приватбанк после сбоя в работе в системе полностью восстановил ее работу.

Ошибочно списанные деньги вернули клиентам. Об этом сообщает пресс служба банка в Facebook.

"Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой", - говорится в сообщении.

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В финансовом учреждении извинились за инцидент.

В работе "ПриватБанка" произошел сбой. Некоторые клиенты столкнулись с повторным списанием средств по некоторым карточкам.

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Дата
27
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