Приватбанк извинился за сбой и вернул списанные деньги

Приватбанк после сбоя в работе в системе полностью восстановил ее работу.
Ошибочно списанные деньги вернули клиентам. Об этом сообщает пресс служба банка в Facebook.
"Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приватбанк выпустил радужный дизайн для карточек
В финансовом учреждении извинились за инцидент.
В работе "ПриватБанка" произошел сбой. Некоторые клиенты столкнулись с повторным списанием средств по некоторым карточкам.
×
Комментарии