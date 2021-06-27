Приватбанк извинился за сбой и вернул списанные деньги

Приватбанк возобновил работу после сбоя. Фото: facebook.com/privatbank

Приватбанк после сбоя в работе в системе полностью восстановил ее работу.

Ошибочно списанные деньги вернули клиентам. Об этом сообщает пресс служба банка в Facebook.

"Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приватбанк выпустил радужный дизайн для карточек

В финансовом учреждении извинились за инцидент.

В работе "ПриватБанка" произошел сбой. Некоторые клиенты столкнулись с повторным списанием средств по некоторым карточкам.