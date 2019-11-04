Китайские технологически устаревшие жд-колеса пытаются сертифицировать в Украине

Китайские поставщики литых железнодорожных колес хотят сертифицировать свою продукцию в Украине

Китайские поставщики литых железнодорожных колес, от использования которых отказалось большинство железнодорожных компаний мира, пытаются сертифицировать свою продукцию в Украине из-за отсутствия сбыта в Китае.

Об этом говорится в тексте БизнесЦензор "Как китайский ширпотреб "ставит" Украину на колеса".

Для начала поставок в Украину железнодорожных литых колес необходимо утверждение соответствующего сертификата государственного стандарта (ГОСТ), которого на сегодня в Украине нет.

Технология производства литых колес морально устарела, а их качественные характеристики существенно уступают цельнокатаным. Литые колеса используют только на отдельных закрытых маршрутах. Они часто становятся причиной железнодорожных аварий.

Напомним, в январе 2019 года на тот момент глава парламентского Комитета по промышленной политике Виктор Галасюк в своем Facebook сообщил о переговорах "Укрзализныци" с американской компанией Amsted Rail о поставке литых колес, произведенных в Китае. Причиной экспансии на украинский рынок в тексте указано то, что за последние годы Китай наладил производство цельнокатаных колес под потребности внутреннего рынка, а производители "литья" остались без сбыта. В марте 2019 года российский КоммерсантЪ сообщил, что компания Xinyang Amsted Tonghe Wheel Co., которая является совместным предприятием с американской Amsted Rail, китайско-американской DACC, а также китайскими Zhejiang Zhenghe и CNR, обратилось в Минтранс РФ с предложением производить литые колеса для железных дорог РФ. В Минтрансе РФ изданию сообщили, что использование литых колес на железнодорожных путях, где совмещено грузовое и пассажирское движение, небезопасно.