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пятница, 24 сентября 2021 19:45

Китай запретил криптовалюту. Котировки упали

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Китай запретил криптовалюту. Котировки упали
В КНР запретили все операции с криптовалютами. Фото: pexels.com

В КНР запретили все операции, связанные с криптовалютами.

Котировки Bitcoin и Ether от уже упали, сообщает Bloomberg.

Народный банк Китая заявил, что все криптовалюты не являются фиатными валютами. Поэтому они не могут быть в обращении на рынке.

В Китае незаконной финансовой деятельностью объявили транзакции, связанные с криптовалютой. Под запрет попали услуги оффшорных бирж для резидентов.

Агентство Китая по экономическому планированию заявило, что остановка добычи криптовалют и борьба с ним важны для уменьшения выбросов углерода.

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Котировка Bitcoin 24 сентября сократились на 3,69%. Сейчас она составляет $ 42 581, падение продолжается.

8 сентября 2021 Верховная Рада легализовала виртуальные активы. Владельцы криптовалюты смогут легально обменивать и декларировать их, а международные криптокомпании - регистрировать блокчейн-бизнес в Украине.

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