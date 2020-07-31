Кипр становится центром Европейского IT-бизнеса - Карташов

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4779
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 792
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 747
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 882
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4572
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1017
Фото
Все фото
0
6
7
8
6
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Видео
Все видео
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
На границе не уменьшаются очереди из заробитчан: как людей спасают от жары
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 4779
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 621
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 540
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 468
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 513
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
пятница, 31 июля 2020 15:04

Кипр становится центром Европейского IT-бизнеса - Карташов

  Комментировать
  Исполнительный директор компании Generation Partners LTD Сергей Карташов
Исполнительный директор компании Generation Partners LTD Сергей Карташов

Исполнительный директор компании по управлением активами Generation Partners LTD, Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs), поделился своим мнением относительно будущего Кипра, как европейской IT-столицы.

В Generation Partners, расположенной на Кипре, отмечают: в последние несколько лет на остров стали переселяться всё больше и больше компаний из стран бывшего Советского союза и Европы. Почему Кипр стал таким привлекательным местом для релокейта бизнеса, в частности, связанного с интеллектуальной собственностью, рассказал СЕО компании Сергей Карташов.

Кипр как налоговый рай и IP-box

На сегодняшний день Кипр признан одной их лучших юрисдикций Европы для регистрации и содержания бизнеса. Для этого есть немало причин. Это и упрощённые правила регистрации компаний, и простая система отчётности перед государством, но самое главное – это весьма гибкая система налогообложения. На острове функционирует одна из самых низких в Европейском союзе ставка налога на прибыль – всего 12,5%. Также Кипр заключил договоренности про избежание двойного налогообложения со многими странами. Интересная на острове и система НДС. Он составляет 19%, но в случае, если покупателями товаров являются нерезиденты ЕС, компании освобождаются от его уплаты. Перечисление дивидендов с Кипрских счетов на иностранные также не облагается налогом.

"Однако лучше остальных на Кипре чувствуют себя компании из сферы информационных технологий. Кипр – одна из немногих стран, где введён налоговый режим "IP box". В его рамках под госпошлину попадает лишь часть прибыли от создания или модернизирования продуктов интеллектуальной собственности. На деле налог с заработка в этой сфере зачастую опускается до 2,5%, а иногда даже до нуля", – отмечает Карташов.

Как переехать

Созданные условия привели к тому, что в последние лет пять наблюдается настоящий бум релокейтов на Кипр компаний из других стран Европы и мира. Налоговая и бюрократическая системы располагают к переезду на остров целых офисов крупных компаний. Сергей Карташов рассказывает, что такой переезд в большинстве случаев, окупает себя в будущем.

"Переезжать на остров комфортнее, когда бизнес уже сформирован или имеет значительный стартовый капитал, поскольку поначалу это достаточно затратный процесс. К примеру, стоимость услуг компаний по регистрации бизнеса на Кипре составит 2000-3000 евро, а если вы хотите переезжать с собственным штатом, к этому добавляется необходимость получения разрешения на найм иностранных работников. Для этого на счету компании должно быть не менее 171000 евро. С другой стороны, сегодня на Кипр могут переезжать даже стартапы, ведь для регистрации компании необходимо иметь в уставном капитале от 1000 евро", – рассказывает Сергей Карташов.

Трудности переезда

Стоит отметить, что у переезда на Кипр есть и свои сложности. Так, первое с чем сталкиваются бизнесмены на острове, это серьёзные проверки при открытии банковского счета. На Кипре продолжается активная кампания против отмывания денег и сокрытия незаконного капитала в оффшорах, поэтому местные банки и чиновники весьма тщательно проверяют источники капитала претендентов на счета и их репутацию.

"С одной стороны это не очень приятная процедура. С другой, это правильный шаг, который создает Кипру совершенно новую репутацию", – объясняет Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs).

Деоффшоризация

Сегодня Кипр действительно активно избавляется от репутации страны оффшоров. Начиная с 2004 года, когда страна ступил в ЕС, на острове постепенно имплементируется законодательство так называемой "anti-money laundering", – системы противодействия отмыванию денег и сокрытию коррупционных капиталов.

"Для Кипра это был очень сложный, но очень важный шаг. Сломав хребет старой системе, правительство острова сделало Кипр привлекательным местом для создания и релокейта крупных международных компаний. Сегодня это государство через налоги получает огромные вливания в собственную экономику и инфраструктуру. В будущем этот путь может сделать Кипр не "одним из", а самым крупным IT-хабом Европы", – считает Сергей Карташов.

На данный момент главными конкурентами Кипра в Европейском регионе являются Ирландия, Эстония, Великобритания и Мальта, которые также привлекают бизнес гибкостью налогообложения и прозрачными бюрократическими процедурами. В сфере IT от них не отстают и страны с налоговым режимом "IP box", такие как Бельгия, Венгрия, Испания, Люксембург, Нидерланды и Франция. Однако по совокупности факторов для ведения бизнеса, на данный момент наиболее благоприятным является Кипр.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кипр становится центром Европейского IT-бизнеса - Карташов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены

С Кавказа начали выселять турок и курдов

Активистку облили кислотой

Начал действовать закон о двуязычных школах

Космический корабль вблизи сфотографировал поверхность Луны

Самое читаемое
&quot;Ловила купальник&quot;. Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков
"Ловила купальник". Модель с 13-м размером груди ошеломила подписчиков Просмотров: 8802
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 8109
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится
Роддома больше не будут выдавать пакеты малыша: что изменится Просмотров: 5706
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
Расстрел Mercedes на трассе: назвали имя убитого и показали фото
 Просмотров: 5508
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
Тайсон потерял $80 млн за поражение от следующего соперника Кличко
 Просмотров: 5310
Экономика
Деньги вместо пакета малыша: как получить 5 тыс. грн
Деньги вместо пакета малыша: как получить 5 тыс. грн Просмотров: 18
Для предпринимателей в Украине запустят образовательный сериал
Для предпринимателей в Украине запустят образовательный сериал Просмотров: 72
Почему доллар подорожал: в Нацбанке дали ответ
Почему доллар подорожал: в Нацбанке дали ответ 1 Просмотров: 441
Еще один заместитель главы НБУ ушел с должности
Еще один заместитель главы НБУ ушел с должности Просмотров: 288
Украина будет продавать за границу рекордное количество зерна: подробности
Украина будет продавать за границу рекордное количество зерна: подробности Просмотров: 207
Больше всего комментируют
8
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
2
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на Минских переговорах
Голосов: 24986
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua