Кипр становится центром Европейского IT-бизнеса - Карташов

Исполнительный директор компании Generation Partners LTD Сергей Карташов

Исполнительный директор компании по управлением активами Generation Partners LTD, Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs), поделился своим мнением относительно будущего Кипра, как европейской IT-столицы.

В Generation Partners, расположенной на Кипре, отмечают: в последние несколько лет на остров стали переселяться всё больше и больше компаний из стран бывшего Советского союза и Европы. Почему Кипр стал таким привлекательным местом для релокейта бизнеса, в частности, связанного с интеллектуальной собственностью, рассказал СЕО компании Сергей Карташов.

Кипр как налоговый рай и IP-box

На сегодняшний день Кипр признан одной их лучших юрисдикций Европы для регистрации и содержания бизнеса. Для этого есть немало причин. Это и упрощённые правила регистрации компаний, и простая система отчётности перед государством, но самое главное – это весьма гибкая система налогообложения. На острове функционирует одна из самых низких в Европейском союзе ставка налога на прибыль – всего 12,5%. Также Кипр заключил договоренности про избежание двойного налогообложения со многими странами. Интересная на острове и система НДС. Он составляет 19%, но в случае, если покупателями товаров являются нерезиденты ЕС, компании освобождаются от его уплаты. Перечисление дивидендов с Кипрских счетов на иностранные также не облагается налогом.

"Однако лучше остальных на Кипре чувствуют себя компании из сферы информационных технологий. Кипр – одна из немногих стран, где введён налоговый режим "IP box". В его рамках под госпошлину попадает лишь часть прибыли от создания или модернизирования продуктов интеллектуальной собственности. На деле налог с заработка в этой сфере зачастую опускается до 2,5%, а иногда даже до нуля", – отмечает Карташов.

Как переехать

Созданные условия привели к тому, что в последние лет пять наблюдается настоящий бум релокейтов на Кипр компаний из других стран Европы и мира. Налоговая и бюрократическая системы располагают к переезду на остров целых офисов крупных компаний. Сергей Карташов рассказывает, что такой переезд в большинстве случаев, окупает себя в будущем.

"Переезжать на остров комфортнее, когда бизнес уже сформирован или имеет значительный стартовый капитал, поскольку поначалу это достаточно затратный процесс. К примеру, стоимость услуг компаний по регистрации бизнеса на Кипре составит 2000-3000 евро, а если вы хотите переезжать с собственным штатом, к этому добавляется необходимость получения разрешения на найм иностранных работников. Для этого на счету компании должно быть не менее 171000 евро. С другой стороны, сегодня на Кипр могут переезжать даже стартапы, ведь для регистрации компании необходимо иметь в уставном капитале от 1000 евро", – рассказывает Сергей Карташов.

Трудности переезда

Стоит отметить, что у переезда на Кипр есть и свои сложности. Так, первое с чем сталкиваются бизнесмены на острове, это серьёзные проверки при открытии банковского счета. На Кипре продолжается активная кампания против отмывания денег и сокрытия незаконного капитала в оффшорах, поэтому местные банки и чиновники весьма тщательно проверяют источники капитала претендентов на счета и их репутацию.

"С одной стороны это не очень приятная процедура. С другой, это правильный шаг, который создает Кипру совершенно новую репутацию", – объясняет Сергей Карташов (Sergejs Kartasovs).

Деоффшоризация

Сегодня Кипр действительно активно избавляется от репутации страны оффшоров. Начиная с 2004 года, когда страна ступил в ЕС, на острове постепенно имплементируется законодательство так называемой "anti-money laundering", – системы противодействия отмыванию денег и сокрытию коррупционных капиталов.

"Для Кипра это был очень сложный, но очень важный шаг. Сломав хребет старой системе, правительство острова сделало Кипр привлекательным местом для создания и релокейта крупных международных компаний. Сегодня это государство через налоги получает огромные вливания в собственную экономику и инфраструктуру. В будущем этот путь может сделать Кипр не "одним из", а самым крупным IT-хабом Европы", – считает Сергей Карташов.

На данный момент главными конкурентами Кипра в Европейском регионе являются Ирландия, Эстония, Великобритания и Мальта, которые также привлекают бизнес гибкостью налогообложения и прозрачными бюрократическими процедурами. В сфере IT от них не отстают и страны с налоговым режимом "IP box", такие как Бельгия, Венгрия, Испания, Люксембург, Нидерланды и Франция. Однако по совокупности факторов для ведения бизнеса, на данный момент наиболее благоприятным является Кипр.