Киевский Главпочтамт отдадут в аренду

 
Ексклюзивы
1/5
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 306
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 360
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
6 Просмотров: 4338
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 441
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 927
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2826
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3205
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 684
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6597
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
5
8
6
5
5
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Украинка рассказала о реальных заработках в Египте
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Гройсман вылез на комбайн и пообещал ощутимый эффект
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Показали самую дорогую столичную квартиру, которую сдают в аренду
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Назвали компании, которые уплатили больше всего налогов
Стало известно, что предшествовало готовности министра Насалыка сотрудничать с &quot;Росатомом&quot;
Стало известно, что предшествовало готовности министра Насалыка сотрудничать с "Росатомом"
Видео
Все видео
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Кладбище гривен: НБУ прокомментировал найденные в Днепре мешки с деньгами
Золотые правила первого долларового миллиардера
Золотые правила первого долларового миллиардера
От книг до электроники и продуктов: Amazon празднует день рождения
От книг до электроники и продуктов: Amazon празднует день рождения
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3825
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 684
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4041
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3582
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26974
Колонка
Олена Павлова
Олена Павлова
22 июля 2018
Просмотров: 1755
Жіночі штани
– А де це ти, доцю, взяла таке дрантя? – запитують мене дві старші жінки на базарі у Верховині на Івано-Франківщині. – Я за ...
понедельник, 23 июля 2018 10:19

Киевский Главпочтамт отдадут в аренду

  Комментировать
Киевский Главпочтамт отдадут в аренду
1,5 тыс "квадратов" столичного Главпочтамта планируют сдать в аренду. Фото: Старый Киев

В Киеве Укрпочта сдает в аренду помещения Главпочтамта. Предлагают площадь 1510 "квадратов" на первом этаже с отдельным входом.

Идеальным вариантом арендатора будет онлайн-магазин, сообщил в Facebook Дмитрий Сенниченко, директор по недвижимости и инфраструктуре Укрпочты.

"Мы не жадные и не гонимся исключительно за гривней. Поэтому ограничили виды деятельности в данном помещении, исключив азартные игры и рестораны-бары, а также финансовые и почтовые услуги. Потому что мы и сами финансовые и почтовые услуги. И еще больше - мы хотим на Главпочтамте мультибрендовый интернет-супермаркет с контрактом о предоставлении услуг с доставкой по Укрпочте", - написал Сенниченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закрывать нельзя: президент "наехал" на Укрпочту

Добавил, что помещение выставили на аукцион "Прозорро" для того, чтобы повысить эффективность использования площадей. Главный зал Главпочтамта осенью планируют модернизировать.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский подал в отставку. Поставил перед Кабинетом министров условия: возможность формирования собственной команды на рыночных зарплатах, политическая независимость, возможность реализации шоковых реформ, четкая стратегия. Если они будут выполнены, гендиректор национального почтового оператора продолжит работу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киевский Главпочтамт отдадут в аренду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

115 лет назад выпустили первый автомобиль Ford: как это было

В трудовом лагере убили 700 тыс. человек

Самое читаемое
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
Глубокие декольте и целомудренные платья до пяток: как закрывали Одесский кинофест
20
 1 Просмотров: 87257
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
Золотой туалет и кровать королевских размеров: показали самолете Путина
9
 1 Просмотров: 59855
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
Как жена арбитра финала Кубка мира теребит сердца поклонников
13
 Просмотров: 40914
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
Как работает первая атомная станция СССР за полярным кругом
16
 Просмотров: 33508
В России присвоили себе украинский город
В России присвоили себе украинский город
 47 Просмотров: 23571
Больше всего комментируют
47
В России присвоили себе украинский город
40
После победы в Москве Усика представят к Герою Украины
11
"Надо подождать" - автокефалию Украинской церкви перенесли
11
Гассиев - Усик. Украинец победил россиянина и стал абсолютным чемпионом мира
6
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Голосов: 16321
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua