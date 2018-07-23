Киевский Главпочтамт отдадут в аренду

1,5 тыс "квадратов" столичного Главпочтамта планируют сдать в аренду. Фото: Старый Киев

В Киеве Укрпочта сдает в аренду помещения Главпочтамта. Предлагают площадь 1510 "квадратов" на первом этаже с отдельным входом.

Идеальным вариантом арендатора будет онлайн-магазин, сообщил в Facebook Дмитрий Сенниченко, директор по недвижимости и инфраструктуре Укрпочты.

"Мы не жадные и не гонимся исключительно за гривней. Поэтому ограничили виды деятельности в данном помещении, исключив азартные игры и рестораны-бары, а также финансовые и почтовые услуги. Потому что мы и сами финансовые и почтовые услуги. И еще больше - мы хотим на Главпочтамте мультибрендовый интернет-супермаркет с контрактом о предоставлении услуг с доставкой по Укрпочте", - написал Сенниченко.

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Добавил, что помещение выставили на аукцион "Прозорро" для того, чтобы повысить эффективность использования площадей. Главный зал Главпочтамта осенью планируют модернизировать.

Генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский подал в отставку. Поставил перед Кабинетом министров условия: возможность формирования собственной команды на рыночных зарплатах, политическая независимость, возможность реализации шоковых реформ, четкая стратегия. Если они будут выполнены, гендиректор национального почтового оператора продолжит работу.