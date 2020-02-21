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пятница, 21 февраля 2020 18:18

Киевские электросети и гидрометеорологический институт – STEM is FEM познакомил школьниц с энергетикой и экологией

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Киевские электросети и гидрометеорологический институт – STEM is FEM познакомил школьниц с энергетикой и экологией

Украинские школьницы вместе с проектом STEM is FEM посетили гидрометеорологический институт и центральную диспетчерскую киевских электросетей. Эти экскурсии стали частью образовательного модуля STEM is FEM по энергетике и экологии.

Своей целью в проект называют мотивацию девушек к получению образования и построению карьеры в STEM-направлениях, то есть тех, которые связаны с наукой, технологиями, инженерным делом и математикой.

"Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Именно поэтому каждый модуль нашего проекта разделен на три части. Первый – общение с мотивационными спикерами, то есть, женщинами, достигшими успеха в карьере и которые занимают высокие должности в стране. Второй этап – встречи с женщинами, работающими в области, которой посвящена тематика каждого конкретного модуля. Девушки могут задавать им различные вопросы и, таким образом, получают информацию о карьере в области из первых уст. Третий этап – визиты на профильные предприятия. Это позволяет своими глазами увидеть, как живет та или иная индустрия, и полностью погрузиться в тематику", – рассказывает один из инициаторов проекта STEM is FEM, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

В центральной диспетчерской службе ДТЭК Киевских Электросетей девушки поставили специалистам миллион вопросов – как технологии умного дома могут изменить работу в энергетике, где используют трансформаторы размером с частный дом, и какие сигналы больше всего боится увидеть на табло диспетчер. Особенно заинтересовала участниц история единственной женщины-главного диспетчера в Украине, она возглавляет службу в Краматорске.

В Украинском гидрометеорологическом институте ГСЧС и НАН участницы увидели, как проверяют поверхностные воды Украины и тестируют воду, которая течет в наших трубах. Девушки узнали почему в Европе Украина относится к странам, наименее обеспеченным водой. Воочию увидели, какой циклон сейчас бушует над Англией и через сколько он дойдет до Скандинавии. Но наибольший интерес у участниц проекта вызвали исследования по глобальным изменениям климата, и каким образом они отразятся на жизни украинцев.

"Я очень советую при вашем выборе пути, обучения и будущей карьеры опираться на свои сильные стороны. Если вам хорошо удаются математика, физика или химия, то выбирайте эти направления и страстно учитесь именно в них. Когда мы представляем себе работу мечты, у нас есть определенные стереотипы, и на самом деле мы не знаем, что во многих технических и более узких профессиях тоже много всего интересного. И это как раз те направления, в которых в Украине сейчас нет специалистов", – рассказала девушкам заместитель Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ирина Ставчук.

На сессии вопросов-ответов с женщинами, работающими в экологии и энергетике, специалистка по вопросам воды, санитарии и гигиены в ЮНИСЕФ Наталья Коломиец рассказала об экологической составляющей деятельности своей организации, и как они помогают с питьевой водой семьям на Востоке Украины. А консультантка по экоменеджменту Юлия Маклюк рассказала о существующих возможностях развития в экологической сфере и как сделать выбор в этом разнообразии. Также с девушками общались директор Европейско-Украинского Энергетического Агентства Александра Гуменюк и популяризаторка устойчивого строительства Оксана Гуцаленко.

В марте начнется отборочный конкурс на участие в следующем образовательном модуле проекту STEM is FEM. На этот раз он будет посвящен робототехнике и инженерному делу.

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