Кэшбек в биткоинах: появится кредитная карта с новой функцией

Владельцы Bitcoin Rewards Credit Card будут получать возврат средств в криптовалюте. Фото: unsplash

Кредитную карту с кэшбэком в биткоинах выпускает компания Visa совместно с стартапом BlockFi.

Об этом пишет Liga со ссылкой на Bloomberg.

Владельцы Bitcoin Rewards Credit Card будут получать возврат средств в криптовалюте в размере 1,5% от суммы покупки. Также эти люди получат гарантированную сумму в биткоинах эквивалентную $250, если оплатят покупки на $3 тыс. в первые 3 месяца пользования картой.

Эмитентом кредитной карты станет Evolve Bank&Trust. Стоимость обслуживания карты составит $200 в год.

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Это уже 3-й крупный проект Visa, связанный с картами и криптовалютой. В феврале 2020 года Visa запустила совместный проект со стартапом Fold по выпуску дебетовых карт с кэшбэком в криптовалюте.

2021-го пользователи PayPal смогут оплачивать товары криптовалютой у 28 млн продавцов, работающих с этой платежной системой.